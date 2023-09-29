للأمهات.. متى يصبح الفتق السرى حالة طارئة؟

كتبت مروة محمود الياس

الفتق السرى مشكلة يعانى منها الكثير من الأطفال، سواء من عمر الولادة أو بعد ذلك الوقت بقليل، وهى عبارة عن مشكلة انتفاخ في السرة أو ما حولها، إلى الأعلى أو الأسفل قليلا، يتغير شكله وحجمه من آن إلى آخر وتختلف كل حالة طفل عن الأخرى.

الدكتور سمير بهنسى أخصائى الأطفال بمستشفى الجلاء، أوضح أن الفتق السرى حالة شائعة تصيب بعض الأطفال ولكن يمكن اعتبارها حالة طارئة في بعض الأحيان، فالفتق السرى هو ناتج عن ضعف في عضلات البطن والسرة للطفل، ويكون الضغط عليها مرتفعا بسبب كحة يعانى منها، أو العطس، أو الحزق، أو البكاء الشديد، كلها أمور تسبب الضغط على العضلات وتسبب حالة انتفاخ الفتق.

ويبصح الفتق حالة عادية يمكن التعايش معها من عمر الولادة حتى السنتين مادام تم عرض الحالة على مختص جراحة أطفال، ولا يعانى الطفل من آلام بالبطن أو علامات مخيفة، ولكن إذا شعر الطفل فجأة بألم في الفتق، أو احمرار حول السرة أو انتفاخ زائد وخروج للفتق دون دخوله لتجويفه مرة أخرى، أو عانى ن زرقة وتغير لون الفتق، أصبح لزاما العرض على الطبيب المختص الذى يحدد مدى خطورة الحالة ومتطلباتها، خاصة إذا كان الطفل يعانى من ألم شديد مصاحب أو صعوبة في الحركة بشكل سليم ومريح.