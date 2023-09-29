"كمل مسيرتك" ..أهالى بورسعيد وجماهير المصرى يدعمون الرئيس السيسى

بورسعيد - محمد عزام

توافد عدد كبير من أهالي محافظة بورسعيد وجماهير النادي المصرى علي مكاتب الشهري العقاري بمحافظة بورسعيد، وذلك من أجل تحرير توكيلات للرئيس الحالي للجمهورية عبد الفتاح السيسي والمرشح القادم لرئاسة الجمهورية.

وشهد مكتب شهر عقارى الشرق توافد العشرات من أهالي بورسعيد وجماهير النادي المصرى، والذين رفعوا لافتتات مكتوب عليها: "وكلتك كمل مسيرتك"، ورددوا هتافات: "بنحبك يا سيسى، وكمل يا سيسي، والسيسى رئيسى، وذلك وسط أجواء تسودها الوطنية".

ورفع الأهالي والجماهير أعلام مصر وعلم النادى المصرى، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت من المشروعات القومية والتنمية ما جعل شعبها يقف مع الرئيس لاستكمال هذه المسيرة، وأضاف الجماهير أن الرئيس تحقق فى عهده حلم بناء استاد النادى المصري وهو ما جعل الجميع يلتف حوله ويقدم له كامل الدعم.

وخلال تحرير التوكيلات، أكد المواطنون أنهم خرجوا في يوم الجمعة من أجل تحرير التوكيلات والاستفادة من الإجازة في المشاركة في أولي خطوات العملية الانتخابية، مؤكدين أنهم حرروا مئات التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال ساعات قليلة.

يذكر أن مكاتب الشهر العقاري قد شهدت منذ فتح أبواب تحرير التوكيلات إقبالا كبيرا من المواطنين من كافة الفئات.