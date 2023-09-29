كلية التربية النوعية بكفر الشيخ تعلن الحد الأدنى للقبول بالأقسام العلمية

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، الحد الأدنى للقبول بالأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سهير مجدي جرجس، عميد الكلية.

الحد الأدنى للقبول بالأقسام العلمية بكلية التربية النوعية،ووفقاً لما حدّدته الكلية، فإنّ الحد الأدنى للقبول بالأقسام العلمية بكلية التربية النوعية كالتالي:

- قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي شعبة «علمي علوم» 259 درجة، وشعبة «أدبي» 275.5 درجة.

- قسم الاقتصاد المنزلي شعبة «علمي علوم» 250 درجة، وشعبة «أدبي» 271.5 درجة.

- قسم الإعلام التربوي شعبة «علمي علوم» 271.5 درجة، وشعبة «أدبي» 253.5 درجة.

أما التحويل بين الأقسام من الأعلى إلى الأدنى بنسبة لا تتعدي 25%، وطلاب شعبة «علمي رياضة» يتم قبولهم في قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي، ويمكن التحويل بين الأقسام من الأعلى إلى الأدنى بنسبة لا تتعدى 25% من طلاب القسم المحول منه، وذلك بأسبقية التقدم بطلب التحويل للكلية.

الجدير بالذكر، أنّ كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، تضم الأقسام التالية، تكنولوجيا التعليم، والتربية الفنيىة، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي، والإعلام التربوي.