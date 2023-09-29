قطار المحاكمات × أسبوع.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة وفاة جاره بسبب عضة كلب

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة محاكم جنايات الجيزة والقاهرة خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة وفاة جارة بسبب عضة كلب والنطق بالإعدام على تاجر خضراوات.



محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد السبت محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

ومن المقرر بجلسة اليوم أن يقوم الدفاع بإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.



محاكمة قاتل زوج عمته بسبب خلافات مالية بإمبابة تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأحد محاكمة المتهم بتهشيم رأس زوج عمته بأداة حديدية بسبب خلافات مالية علي 7 آلاف جنيه.

أمرت المحكمة بالجلسة السابقة إيداع المتهم مستشفي الأمراض النفسية والعصبية للكشف علي سلامة قواه العقلية.



محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بالاستيلاء على أموال مجلس الدولة تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة،الاحد جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.



النطق بالحكم على تاجر ماشية عقب ورود رأى المفتى فى إعدامه تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي الاحد حكمها على تاجر ماشية عقب ورود فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى بالإعدام، لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته .



مرافعة الدفاع في محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل عامل فى منشأة القناطر تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة الأثنين لمرافعة الدفاع في محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل لخلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر.



سماع الشهود فى محاكمة مدرب كرة سلة و2 آخرين بقتل شخص في العمرانية تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء، لشهود الاثبات في محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل صديقه بمنطقة العمرانية.



استكمال محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بالعياط تستكمل محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم، بمنطقة العياط.