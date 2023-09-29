فصل التيار الكهربائى عن المرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بجمصة للصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز، بأنه سوف سوف يتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة، عن المرحلة الثانية بالكامل بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك لوجود أعمال صيانة لوحة التوزيع رقم 3، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة .

وطالب رئيس الجهاز من جميع المصانع اتخاذ الاحتياطات اللازمة فترة انقطاع التيار، حتى لا يأثر على سير العمل وحركة الإنتاج بالمصانع، وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط امطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الاجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الامطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة اعمال تطهير وتسليك بالوعات الامطار ومراجعة أعمال الكهرباء.