اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:19 م
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صحة الدقهلية تختتم فاعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء العمليات

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:05 م
صحة الدقهلية تختتم فاعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء العمليات جانب من الدورة
الدقهلية - محمدالحبشي

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اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية على أعمال ترصد عدوى المواضع الجراحية بالعمليات، والتي إستمرت على مدار ثلاثة أيام واستهدفت رؤساء أقسام العمليات بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة. 
 
 
وأوضح الدكتور هانى حمدى، مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بجناح العمليات بالاضافة إلى ترصد عدوى المواضع الجراحية وتعريفات الحالة الخاصة بها والحزمة الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية. 
 
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبناءا على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. 
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

ختام فاعليات مكافحة العدوي بالدقهلية
ختام فاعليات مكافحة العدوي بالدقهلية

فاعليات دورة مكافحة العدوي
فاعليات دورة مكافحة العدوي

مكافحة العدوي
مكافحة العدوي
 
 
 
 

صحة الدقهلية

مكافحة العدوي

تتبع العدوي

الحزمة الوقائية

المضاد الحيوي



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