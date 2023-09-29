دراسة: الأعمال المنزلية وصعود السلم يساعدان فى الحماية من النوبات القلبية

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة حديثة أن صعود السلالم ومسح الأرضيات يقللان خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وتوصلت الأبحاث الحديثة التي نشرت علي موقع" independent"، إلى أن القيام بأنشطة بسيطة في حياتك اليومة تساعد في الحفاظ والحماية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بالإضافة إلي حفاظها علي صحتك مع التقدم في العمر.

قام فريق بقيادة جامعة سيدني بتتبع أكثر من 25000 من البالغين في المملكة المتحدة الذين لم يشاركوا في أي رياضة أو تمرن، ارتدى المشاركون أجهزة المعصم التي تقيس أنماط نشاطهم البدني، ويقول الباحثون إن النتائج قد تجعل النشاط البدني في متناول الأشخاص غير الراغبين أو غير القادرين على المشاركة في التمارين المنظمة، ووجدوا أنه كلما طالت نوبات النشاط، كان ذلك أفضل، بغض النظر عن مستويات النشاط الإجمالية.

قال الباحثون إن 97% من القيام بالنشاط البدني اليومي، مثل المشي أو القيام بالأعمال المنزلية وخاصة مسح الأرضيات ، تتم في فترات تستمر أقل من 10 دقائق.

ووفقا للنتائج، فإن التحرك باستمرار لمدة لا تقل عن دقيقة إلى ثلاث دقائق كان مرتبطا بفائدة أكبر بكثير من نوبات الحركة القصيرة التي استمرت أقل من دقيقة واحدة.

وقال كبير الباحثين البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس من مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني في أستراليا: "من صعود الدرج إلى مسح الأرضيات بسرعة، أدركنا في السنوات الأخيرة أن التمارين الرياضية ليست الوحية المفيدة لصحتنا.

وكان خطر الوفاة لجميع الأسباب من النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أقل بنسبة 29-44٪ لفترات النشاط التي تتراوح من خمس دقائق إلى أقل من 10 دقائق، مقارنة بنوبات النشاط التي تستغرق أقل من دقيقة واحدة.

كما وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت للصحة العامة، أنه كلما زاد مقدار النشاط القوي في كل مرة كلما كان ذلك أفضل، ووجد الباحثون أن النوبات التي تقل مدتها عن دقيقة واحدة كانت مرتبطة أيضًا بالفوائد إذا تم تطبيق قاعدة النشاط القوي المذكورة أعلاه بنسبة 15٪.

وربطت الدراسة أنماط النشاط البدني، وتابعت الأشخاص لمدة تقرب من ثماني سنوات لتحديد مدى ارتباط طول نوبات النشاط البدني وكثافتها بالحالة الصحية.