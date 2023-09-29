تعليم جنوب سيناء تنهى جميع الاستعدادات لبدء عام دراسى جديد آمن ومنتظم ومنضبط

جنوب سيناء - ياسر عامر

أكد وكيل الوزارة أن المديرية تسعى طبقا للتوجيهات بتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بتهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لللطلاب و المعلمين، وذلك بمختلف المراحل وأنواع التعليم وخلال فترة سير العملية التعليمية؛ بهدف تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأشار وكيل الوزارة أنه يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس المحافظة هذا العام ما يقرب من 47 ألف طالب وطالبة بكافة المراحل التعليمية مضيفا أنه تم التأكيد بتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب بالصفوف الأولى واليوم الثاني يخصص لباقي الصفوف.

وأكد أنه وجه مديري الإدارات بالتواجد بالمدارس مع بداية العام الدراسي لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مع ضرورة التأكيد لدى المتابعين والموجهين على غرس التربية الايجابية وقيم المواطنة والولاء والانتماء والالتزام بتحية العلم بطابور الصباح من كافة أطراف العملية التعليمية.

وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين أكد وكيل الوزارة أنه تم عقد ورشة عمل تنمية مهنية لمعلمى العلوم والرياضيات للصف السادس بعدد 225 معلم وموجه وموجه عام ، كما تم تدريب لجان التغذية بجميع الإدارات باجمالى 600 متدربا بجميع الإدارات، كما تم تدريب معلمى اللغة العربية بالتعليم الفنى على تنمية مهارات اللغة العربية ومهارات الخط العربى بالتعليم الفنى باجمالى 45 متدربا بجميع الإدارات، كما تم عقد ورش عمل للمعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس على توفير البيئة الداعمة لعملية الدمج لـ 950 متدرب بجميع الإدارات.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بلائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ لتحقيق الانضباط داخل وخارج المدرسة.

وأشارأنه تم تحديد مسؤول بكل مدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بها وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورًا، وإعداد تقرير يومي بحالة الصيانة بالمدرسة، مؤكدا أنه أعطى تعليماته للسادة مديري الإدارات بمتابعتهم شخصيا لتلك التقارير.

وفي يخص الصيانة أشار وكيل الوزارة أن المديرية أنهت كافة أعمال الصيانة البسيطة بإجمالي 1187فصلا دراسيا بعدد 249 مدرسة بإدارات المحافظة الثمانية .

وعن موقف الكتب الدراسية بالمديرية أكد أنه تم توريد نسبة 90% من الكتب للإدارات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية بالتنسيق مع الوزارة.

وأشار وكيل الوزارة أنه فى إطار الاهتمام بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت الوزارة بتنفيذ عدة إجراءات، منها توفير المواد التعليمية والتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتم إتاحتها على موقع الوزارة..

وتابع أنه تم إتاحة بنوك أسئلة الكترونية على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، لإثراء تدريب الطالب على حل الأسئلة، وعملية التعلم.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم، أشار وكيل الوزارة أنه أعطى تعليماته لمديري الإدارات بتفعيلها وفق خدمة تعليمية متميزة للطلاب وبأسعار مناسبة.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين مديرتي الثقافة والشباب والرياضة لرعاية وتبني الموهوبين استكمالا لما بدأته الوزارة العام الماضي بالنسبة ليوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.