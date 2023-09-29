اليوم السابع
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تعرف على الجدول الزمنى لدخول الطلاب المدارس فى أسيوط

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:00 ص
تعرف على الجدول الزمنى لدخول الطلاب المدارس فى أسيوط طلاب - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التربية والتعليم استعدت لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن التوجيهات المستمرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة ومتابعة استعدادات كافة المدارس بالمحافظة.
 
وفي هذه النقاط نبين الجدول الزمني للمراحل التعليمية:
 
1-يبدأ العام الدراسي بمرحلة رياض الأطفال يوم 30 من الشهر الجارى في المدارس الرسمية والحكومية .
 
 2- تبدأ الصفوف الأولى من كل مرحلة ابتدائي وإعدادي ، وثانوي يوم 1 من شهر أكتوبر.
 
 3- يبدأ طلاب الصف  الثاني من كل مرحلة يوم 2 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقة
 
 4- يبدأ طلاب  الصف الثالث من كل مرحلة يوم 3 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقة
 
5- يبدأ طلاب  الصف الرابع الابتدائي يوم 4 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقة
 
6- يبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم 5 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقة
 
 

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