تجميل مدارس الأقصر وانتهاء تجهيزاتها لاستقبال العام الدراسى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، التجهيز على قدم وساق لدخول العام الدراسى الجديد 2023/2024، حيث يتم حالياً العمل بكل جدية للتجهيز والاستعداد للعام الجديد لخدمة التلاميذ والطلبة فى الإدارات التعليمية المختلفة، بوضع آليات سير وتطوير العملية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

وقامت قيادات مديرية تعليم الأقصر، بمتابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب، مع تذليل العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، كما تم تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسى، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والمشاتل والإدارة الزراعية وتوجيه عام التربية الزراعية.

ومن جانبه صرح همام أحمد همام إبن غرب الأقصر، إنه يقوم رجال إدارة تعليم القرنة بالعمل على قدم وساق فى تجميل المدارس وتطويرها بالكامل قبل دخول العام الدراسى الجديد، حيث تشهد مدرسة الشهيد حسن جلال بالبعيرات وغيرها من المدارس عمليات غسيل وتجميل شاملة قبل استقبال التلاميذ والطلبة.

فيما كلف الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، مديري الإدارات التعليمية بسرعة إنهاء أعمال صيانة وتحديث أجهزة الكمبيوتر، لتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في تبادل الرسائل، مع إستخدام وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة العملية التعليمية وليس لنشر أى مكاتبات أو نشرات أو قرارات، بجانب التأكيد على أهمية تحديد لقاءات دورية بين مديرى الإدارات وأولياء الأمور للتعرف على مشكلاتهم ومقترحاتهم بشأن العملية التعليمية، وشدد على الالتزام بشروط القبول بمراحل رياض الأطفال وكذلك الصف الأول الإبتدائى، والتأكد من وصول جميع الكتب ومراجعة المخازن مراجعة دورية لبيان العجز والزيادة في الكتب المخصصة لكل إدارة ووصولها إلى المدارس مع متابعة تسليمها إلى الطلاب.