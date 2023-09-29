اليوم السابع
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بيطرى كفر الشيخ: حملات تحصين ضد الجلد العقدى

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:03 م
بيطرى كفر الشيخ: حملات تحصين ضد الجلد العقدى توزيع شنط مدرسية ضمن مبادرة حياة كريمة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه القرى والمراكز تشهد حملات لتحصين الماشية، ضد مرض الجلد العقدي، من خلال لجان بيطرية، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وسلامة المواطنين من الأمراض الوبائية، إضافة لحملات توعية التحصين، و الترقيم والتأمين، وأعمال التقصى فى قرية شباس الشهداء التابعة لإدارة دسوق.

وأضاف بشار، لـ "اليوم السابع"، أن أعضاء مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، وزعت شنط مدرسية تحتوي على مستلزمات دراسية على الطلبة من أبناء العاملين بمديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

تنوع الشنط المدرسية
تنوع الشنط المدرسية

 

توزيع شنط مدرسية ضمن مبادرة حياة كريمة
توزيع شنط مدرسية ضمن مبادرة حياة كريمة

 

ما تضمه الشنط المدرسية من أدوات ومستلزمات
ما تضمه الشنط المدرسية من أدوات ومستلزمات

 

 


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