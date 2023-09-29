بوتين يكلف قائدا سابقا لفاجنر بـ"مهمة" فى أوكرانيا

أحمد علوى

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من مساعد سابق لمؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وقال الكرملين، الجمعة، إن تروشيف ناقش مع الرئيس الروسي سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا.

وحضر الاجتماع أيضا يونس بك يفكوروف نائب وزير الدفاع الروسي.

ولعب مقاتلو فاجنر دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهرا في أوكرانيا.

وغادروا باخموت بعد المعركة وتوجه بعضهم إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق أنهى تمردا قصيرا قامت به فاجنر في يونيو، سيطرت خلاله المجموعة على مقر عسكري روسي وتقدمت صوب موسكو.

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفجيني بريجوجين في 23 أغسطس عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.