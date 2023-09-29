اليوم السابع
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انقلاب سيارة نقل على الصحراوى الشرقى

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:33 م
انقلاب سيارة نقل على الصحراوى الشرقى جانب من الحادث
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، انقلاب سيارة بمقطورة قادمة من محافظة قنا في اتجاه القاهرة عند نقطة الكيلو 110، نتج عن الحادث إنفصال الصندوق عن الشاسية دون حدوث إصابات، تم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من قوات تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث.
 
وعقب الفحص والمعاينة تم الدفع بقوات إدارة المرور ، والتي تمكنت من رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عليه عقب توقفه وتبين من خلال التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم وتحديدا عند نقطة الكيلو 110 أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه أنقلابها على جانب الطريق.
 
وبسؤال قائد السيارة المدعو ح . ع . ح 37 سنة ويقيم بمحافظة الشرقية، أفاد أنه قادم من محافظة قنا وفى طريقه لمحافظى القاهرة وأثناء السير أختلت عجلة اللقيادة بيده مما نتج عنه إنقلاب السيارة وإنفصال االصندوق عن الشاسية وإستقرر المقطورة على يسار الطريق ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.
 
تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور وتم إتخاذ الإجراءات المناسبة قانونا وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .
 
 
 
 

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