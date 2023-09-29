اليوم السابع
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الموز الأخضر يحمي من السرطان وأمراض الكبد

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:00 ص
الموز الأخضر يحمي من السرطان وأمراض الكبد الموز الاخضر
كتبت فاطمة ياسر

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تناول الموز الأخضر فوائده الكثيرة وفقا للتقرير المنشور فى جريدة thesun. 
 
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أوضح  خبير النظام الغذائي الدكتور مايكل موسلي، أن  الموز الأخضر يتكون من النشا  "الذي لا يتحلل بسهولة في الأمعاء ولكنه يعمل بشكل أشبه بالألياف"، فالنشا لا يسبب ارتفاعًا  في نسبة السكر في الدم، لأنك تمتص كمية أقل منه.
 
وأضاف أن الأطعمة التي تحتوي على النشا  "تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك".فتعتبر هذه البكتيريا أساسية لأنها "تحول النشا إلى حمض دهني يسمى الزبدات".
 
ووفقا للطبيب فيمكن له أن يخفض من الإصابة بسرطان القولون ، فضلا عن إفادة أمعائك بطرق أخرى.واستشهد الدكتور موسلي ببحث جديد يظهر أن النشا  الموجود في الموز الأخضر وغيره من الأطعمة يمكن أن يساعد الكبد وكذلك الأمعاء.
 
 
وأوضح  الدكتور موسلي: "  أنه يمكنك بسهولة زيادة استهلاكك من النشا  عن طريق تناول الشوفان والبقوليات والموز الأخضر والمكرونة".
 

الكبد الدهني

الموز

السرطان



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