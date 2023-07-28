5 فوائد صحية للموز الأخضر.. منها تنظيم السكر بالدم

كتبت إيناس البنا

الموز فاكهة شهيرة ومغذية ويمكن الاستمتاع بها في مراحل مختلفة من النضج، أثناء نضج الموز الأصفر، عادةً ما يتم استهلاك الموز الأصفر، كما أن الموز الأخضر، وهو أقل نضجًا وثابتًا، يوفر أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية.

الفوائد الصحية لتناول الموز الخام

فيما يلي حسب موقع " healthline"، 5 أسباب تجعلك تفكر في إضافة الموز الأخضر إلى نظامك الغذائي:

1. مصدر غني من النشا المقاوم



الموز الأخضر غني بالنشا المقاوم، وهو نوع من الألياف الغذائية التي تقاوم الهضم في الأمعاء الدقيقة، بدلاً من ذلك، يصل إلى الأمعاء الغليظة ، حيث يعمل بمثابة مادة حيوية، ويعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، يمكن أن يساعد ذلك في صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركات الأمعاء، ودعم صحة الأمعاء بشكل عام.

2. انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم



على عكس الموز الناضج، يحتوي الموز الأخضر على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل، وهذا يعني أنها تسبب زيادة أبطأ وأكثر ثباتًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يتطلعون إلى إدارة مستويات السكر في الدم، وخاصة المصابين بداء السكري أو حساسية الأنسولين.

3. معبأة بالمغذيات الأساسية



يعتبر الموز الأخضر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم جهاز المناعة، بينما يلعب فيتامين ب 6 دورًا مهمًا في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة، يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على وظائف القلب المناسبة ويدعم صحة العضلات.

4. دعم إدارة الوزن



النشا المقاوم الموجود في الموز الأخضر لا يساعد فقط في الهضم ولكن يمكن أن يساهم أيضًا في الشعور بالامتلاء والشبع. نتيجة لذلك ، قد يساعد تناول الموز الأخضر في التحكم في الشهية والمساهمة في جهود إدارة الوزن.

5. الفوائد الصحية للقلب



يمكن أن يكون لمزيج البوتاسيوم والألياف والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة للقلب في الموز الأخضر تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية. يساعد البوتاسيوم على وجه الخصوص في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب ذات الصلة.

في حين أن الموز الأخضر يعد إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن ، إلا أنه قد لا يروق للجميع بسبب طعمه النشوي والمر قليلاً. ومع ذلك ، يمكن دمجها في العصائر أو السلطات أو الأطباق المطبوخة لجعلها أكثر قبولا مع جني الفوائد الصحية.

يقدم الموز الأخضر مجموعة فريدة من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة قيمة إلى نظامك الغذائي، من تعزيز صحة الأمعاء إلى دعم صحة القلب والمساعدة في إدارة الوزن ، تستحق هذه الفاكهة النابضة بالحياة مكانًا في طبقك. لذلك ، في المرة القادمة التي تكتشف فيها الموز الأخضر، لا تتردد في التقاطه والاستمتاع بمزاياه الغذائية.