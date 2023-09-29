المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومنها استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، وطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج ترخيص بتوصيل مرافق للمباني، وتقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري:

-صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار / التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.