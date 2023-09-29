اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:23 م
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الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى رحيل نجلها

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:09 م
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر تعزى السفيرة مشيرة خطاب فى رحيل نجلها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر ومجلس الكنيسة ، بخالص التعازي والمواساة للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى رحيل نجلها محمود حسين خطاب الذى وافته المنية اليوم الجمعة. 

وذكر بيان الكنيسة "رحم الله الفقيد ومنح أهله الصبر والعزاء".

وتقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس، بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير، بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.
 
وسوف يشيع الجثمان اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

مشيره خطاب

نجل مشيره خطاب

وفاه نجل مشيره خطاب



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