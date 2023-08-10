اليوم السابع
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كاهن الكنيسة السريانية: مصر أرض الخير ومقصد لكل رجل دين مسلم ومسيحى

الخميس، 10 أغسطس 2023 03:20 م
كاهن الكنيسة السريانية: مصر أرض الخير ومقصد لكل رجل دين مسلم ومسيحى الأب فيليب عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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قال الأب فيليب عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر إنه جاء مصر عام 2018 بعد خدمته فى سوريا والأرجنتين، مؤكدا أن مصر أرض الخير وتمتلك الكثير من الغنى الحقيقى ليس فقط بالنفوس ولكنها غنية بالكنائس ودور العبادة ومقصد لكل رجل دين مسيحى أو مسلم أن يأتي إلى مصر ليعيش هذه الخبرات.

 

وتابع الأب فيليب عيسى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكتاب المقدس يؤكد على الصلاة والدعاء للرؤساء، مشيراً إلى أن وضع الكنيسة الأن يوجد سهولة كبيرة فى التعامل مع الإجراءات، وتابع أن الرئيس السيسى أستطاع إحداث تغيير كبير في الأوضاع في مصر وندعو له بالحكمة والنجاح.

 

وتابع أن الكنيسة السريانية تشارك في كل مبادرات المجتمع ولديهم علاقة جيدة مع كل سكان المنطقة في جميع المناسبات الخاصة بالأعياد وشهر رمضان، ولديهم علاقات قوية مع وزارة التضامن.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه السريانيه

الكتاب المقدس

الاب فيليب عيسى



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