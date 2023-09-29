الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعى فى ميزانية العام المقبل

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعى فى ظل الحرب الهجينة التى تُدَار ضد روسيا واستمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال بيسكوف، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "فيما يتعلق بمشروع الميزانية للعام المقبل الذى ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي، فمن الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا نعيش فى حالة حرب هجينة، ونحن مستمرون فى عملية عسكرية خاصة وهذا يتطلب تكاليف كبيرة".



وكانت روسيا قد اتهمت الغرب فى عدة مناسبات بأنه يشن حربًا هجينة ضدها منذ سنوات وأنها اكتسبت فى الآونة الأخيرة طابعًا غير مسبوق، وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف من أن تلك الحرب "ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء".