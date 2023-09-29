اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة من برنامج ريادة الأعمال ضمن مشروع تنمية الأسرة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:25 م
القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة من برنامج ريادة الأعمال ضمن مشروع تنمية الأسرة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يستأنف المجلس القومي للمرأة مرحلة جديدة من برنامج ريادة الاعمال في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 22 محافظة تحت عنوان " رائدة"، حيث يستهدف البرنامج 114000 سيدة، من خلال تنفيذ 4500 تدريب.

 

يهدف التدريب الى تعريف  السيدات بمبادىء ريادة الاعمال، ودورة حياه المشروع، وخطوات المشروع ومصادر التمويل ، والمهارات الواجب توافرها في رائدة الاعمال ،ومهارات التفاوض والابتكار والتخطيط للمشروع وادارة الوقت وكيفية اعداد نموذج العمل التجاري ، بالإضافة إلى أنه يشارك في التدريبات اكثر من 400 مدرب ريادة اعمال على مستوى محافظات الجمهورية

 

الجدير بالذكر ان المجلس قام بتدريب 124000 سيدة على مستوى 20 محافظة من محافظات المرحلة الاولى لحياة كريمة في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2023 .


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

رياده الأعمال



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