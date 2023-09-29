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الغربية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد غدا فى 549 مدرسة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:28 م
الغربية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد غدا فى 549 مدرسة مدرسة
الغربية عادل ضرة

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أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية المدارس بجميع الإدارات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، والذي سيبدأ غدا السبت في 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني. 
 
وجه وكيل الوزارة على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف،  وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، مؤكدا على تواجد طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم واماكنهم. 
 
ووجه أيضا بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع اي اموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب. 
 
كما أكد "حسن"، على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، موجها بضرورة التنسيق مع الأحياء والمحليات، والجهات  المعنية لرفع أية اشغالات في محيط المدارس، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقاً مكللا بالنجاح والتوفيق.
 
 

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بدء العام الدراسى الجديد بالغربية



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