"راجعين نتعلم" مبادرة لحياة كريمة بالبحر الأحمر لتوزيع مستلزمات الدراسة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، فعالية خاصة لتوزيع المستلزمات المدرسية على طلاب المدارس بمدن محافظة البحر الاحمر المختلفة، وذلك ضمن مبادرة " راجعين نتعلم " ، وذلك لرسم السعادة والبهجة على وجوه الأطفال قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأطلقت حياة كريمة مبادرة "راجعين نتعلم" لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، وذلك إيمانا منها بالدور الذي يقع على عاتقها تجاة المجتمع، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة،وذلك بحضور العقيد أحمد نجم المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد كبير من المتطوعين بالمبادرة.

من جانبه أكد العقيد أحمد نجم مدير مكتب حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة، حيث تم بحث الأسر المستفيدة ودراسة حالتهم لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، وتحديد أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

واضاف أن تم توفير 500 شنطة مدرسية بالمحافظة وتم توزيعها علي النحو التالي: في مدينة رأس غارب تم توزيع 60 شنطه مدرسية، وفي مدينة الغردقة تم توزيع 240 شنطه، وفي مدينة سفاجا 50 شنطه، وفي مدينة القصير 100، وفي مدينة مرسي علم 50 شنطة.

وأوضح مسئول حياة كريمة بالبحر الأحمر، أن مبادرة " راجعين نتعلم" تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل علي توفير كافة الامكانات لخدمة الأسر الاولي بالرعاية من خلال بحث المستفيدين وحالتهم، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وكشفت مسئول حياة كريمة بالبحر الاحمر، أنه سيتم طرح عدد من المبادرات والأعمال التنموية خلال الفترة المقبلة بمختلف مدن البحر الاحمر، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات والامكانات المتاحة لرعاية الاسر الاولي بالرعاية، بجهود المتطوعين من الشباب والفتيات المتطوعين بالمبادرة لخدمة الأسر الاولي بالرعاية.