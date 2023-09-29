اليوم السابع
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الرقابة النووية والإشعاعية: مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:14 م
الرقابة النووية والإشعاعية: مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة توقيع مذكرة التعاون
كتبت رحمة رمضان

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وقع الدكتور سامي شعبان رئيس  هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وسعيد مولين مدير عام الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مذكرة تفاهم، اليوم، لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مجالات السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي.

وقالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان لها اليوم، إنه فى إطار السعي الدائم لكلا البلدين في التحسين المستمر لأنظمة الاستخدام الآمن للطاقة النووية، تهدف مذكرة التعاون الموقعة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين في عدد من المجالات من بينها اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة/الأمان النووية والإشعاعية، إجراءات الترخيص والإنفاذ والتفتيش؛ التعليم والتدريب وبناء القدرات؛ ومشروعات التواصل والاستراتيجيات المتعلقة بها، تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال السلامة/الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.

ومن المقرر أن يتفرع عن هذا الإتفاق خطة عمل محددة بجدول زمني يتم متابعة تنفيذه بشكل دقيق،  ومن المتوقع أن تضم خطة العمل عدد من الأنشطة من بينها؛ تنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، تبادل الزيارات العلمية وزيارات الخبراء، وتبادل العلماء والباحثين  وغيرهم من المتخصصين للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.


الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية

الوكالة المغربية للأمن و السلامة النووية



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