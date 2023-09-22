تعرف على قواعد الرقابة النووية لمراقبة المنشآت ومصادر الإشعاع

كتبت رحمة رمضان

يعتقد الكثير من المواطنين أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامى شعبان يقتصر دورها على إصدار تراخيص إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، ولكن الحقيقة أن لهذه الهيئة دور كبير فى تأمين سلامة المواطن المصرى من اى تسرب اشعاعى قد يحدث عن عمد أو عن غير عمد، وذلك من خلال مهام عديدة تقوم بها من مراقبة وتفتيش ووضع امان وصحة المواطنين فوق اى مكاسب اقتصادية أو اجتماعية، وفيما يلى اهم قواعد الهيئة للحفاظ على سلامة المواطنين:

1- بموجب قانون إنشاء هيئة الرقابة النووية والاشعاعية يتخذ قطاع الضمانات النووية والأمن النووى بالهيئة على عاتقه تنفيذ الأنشطة الرقابية للهيئة والمتعلقة بالتزام جمهورية مصر العربية بكافة مسؤوليتها بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة وتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة الوطنية المتعلقة بالضمانات والأمن النووى والإبقاء على نظام جمهورية مصر العربية فى حصر ومراقبة المواد النووية.

2- تلتزم الهيئة بمنع انتشار الاستخدامات غير السلمية للطاقة النووية وذلك من خلال ضمانات معززه، شامله، ذات شفافية وضوابط فعالة على استيراد وتصدير المواد النووية والمواد ذات الصلة بالمواد النووية.

3- تقوم إدارة الضمانات بالهيئة بتنفيذ هذا الهدف من خلال التقييم والترخيص والتفتيش والتأكد من الوفاء بالالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالضمانات النووية، بما فى ذلك إعداد تقارير الدولة ذات الصلة ومراقبة وتحليل وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى بشأن الأمور التى تدخل فى اختصاص هذا القطاع وكذلك تقديم المقترحات المناسبة للتعديلات على الوثائق والقواعد والممارسات الوطنية والمشتركة بين المؤسسات.

4- تعمل إدارة الأمن النووى بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية على حماية استخدام وتخزين ونقل المواد النووية والمشعة وحماية المنشآت من خلال ضمان وجود أنظمة وتدابير أمنية صارمة، كما تعمل على ضمان وجود التدابير اللازمة لتحقيق الامن للمنشآت والمواد النووية، ووجود أنظمة أمن نووى مناسبة للمنشآت ومصادر الإشعاع، علاوة على مراجعة وتقييم الوثائق الفنية المقدمة من المتقدمين والمرخص لهم فيما يتعلق بالأمن النووى. القطاعات الرقابية

5- تعد إدارة الجودة والتدقيق هى الإدارة المسؤولة بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية بشكل عام عن ضمان التزام جميع الأطراف المشاركة فى تصميم وتصنيع وبناء وتدشين المنشآت النووية والإشعاعية وفقاً لقواعد وقوانين الأمان النووى وكذلك شروط وأحكام التراخيص والتصاريح.

6- تتولى إدارة التقييم والترخيص مهام الرقابة التنظيمية من خلال التقييم والترخيص فى كافة المجالات المتعلقة بالوقاية من الإشعاع وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات وجميع القواعد الأخرى لضمان سلامة وحماية الأفراد والممتلكات والبيئة من الأثار الضارة للإشعاعات المؤينة.

7- إعداد وتقييم إصدار التراخيص والتصاريح وكذلك إبداء أسباب رفض المنح وتعديل وإكمال وتجديد وإنهاء وإلغاء التراخيص والتصاريح لجميع أنواع المنشآت الإشعاعية وتراخيص المصادر المشعة بالإضافة إلى تراخيص العاملين فى مجال الإشعاعات المؤينة، أنشطة محطات الطاقة النووية، ومفاعلات الأبحاث ومرافق إدارة الوقود المستهلك، وتراخيص التدريب المتخصصة للأنشطة فى المنشآت النووية ومع مصادر الإشعاعات المؤينة.

8- مراجعة وتقييم تقارير تحليل السلامة للمنشآت الإشعاعية، إصدار الإرشادات وفرض الشروط على التراخيص والتصاريح، وإجراء تحليلات وتقييمات للحماية من الإشعاع فى المنشآت النووية وفى الأنشطة المتضمنة التعامل مع مصادر الإشعاع المؤين. كما تنفذ الرقابة التنظيمية على الانبعاثات الإشعاعية فى مواقع المنشآت النووية وتقدم المعلومات المتعلقة بالانبعاثات الإشعاعية من هذه المنشآت إلى الجهات المعنية سنوياً. كما تقترح إسناد الاستقصاءات والتحليلات والدراسات المتعلقة بتقييم الحماية من الإشعاع فى المرافق النووية والأجسام الحاوية لمصادر الإشعاع المؤين.

9- تقوم إدارة التفتيش والرقابة الإشعاعية بالرقابة التنظيمية فى مجالات التفتيش والرقابة الإشعاعية المتعلقة بالحماية من الإشعاع وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية وجميع المتطلبات والقواعد والقرارات الأخرى لضمان سلامة وحماية الأفراد والممتلكات والبيئة من الأثار الضارة للإشعاعات المؤينة، وكذلك تجديد وتنفيذ عمليات التفتيش، وتقييم متطلبات منح الترخيص والمطالبة بالتدابير والإجراءات اللازمة لتحسين الحماية من الإشعاع وتحقيق السلامة الإشعاعية فى المنشآت النووية والإشعاعية والمواقع ذات المحتوى المتزايد من النويدات المشعة الطبيعية وإدارة النفايات المشعة وإيقاف تشغيل المرافق والمواقع النووية التى تحتوى على مواد مشعة.

10- تتولى إدارة التفتيش والإنفاذ النووى عملية التخطيط والتفتيش على متطلبات منح التراخيص، كما تقوم بوضع كافة التدابير اللازمة للتأكد من أمان المنشآت النووية، فى إدارة الوقود المستهلك والنفايات النووية ووقف خروج المنشآت النووية عن الخدمة. وإذا لزم الأمر فإنها تشارك فى تحليل وتقييم الوضع الإشعاعى فى المناطق الخاضعة لرقابتها فى المنشآت النووية بالإضافة إلى وضع التدابير الوقائية فى المناطق المحيطة بالمنشآت النووية. كما تتحقق من الوضع الفنى وتنفيذ الاختبارات الدورية والالتزام بإجراء الصيانة الدورية لنظم ومكونات الأمان النووى والإشعاعى. وتتحكم فى إجراء الاختبارات غير الإتلافية للمعدات المرتبطة بالأمان النووى والحماية من الإشعاع. وتشارك فى تقييم المستندات المقدمة من مقدم الطلب، وكذلك اقتراح طلب معلومات إضافية للتأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان النووى. وتشارك مع فريق الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية فى حال وقوع حوادث ونقل المواد المشعة عبر الحدود. وتقوم بالتأكد من الالتزام بالضوابط اللازمة لمنح التراخيص والتصاريح الممنوحة لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث ومنشآت إدارة الوقود النووى المستهلك. وتعمل على التحقق من الوضع الفنى والتأكد من تنفيذ الاختبارات والصيانة الدورية لأنظمة ومكونات الأمان النووى والحماية من الإشعاع.