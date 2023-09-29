الأحد أول أيام العام الدراسى الجديد بالمنيا

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا من إستعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والذى يبدأ بعد غدا الاحد بدخول الفصول الاولى من المراحل التعليمة المختلفة.



وقال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، و دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لاستقبال مليون و499 ألف طالب، حيث تساهم المدارس الجديدة فى تقليل كثافة الفصول، موجها بالتزام كافة عناصر العملية التعليمية من بداية العام الدراسى وتنظيم دخول طلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة ابتدائى واعدادى وثانوى عام وفنى وحضانة صغرى وكبرى ، وذلك فى يوم الدراسة الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر ، ثم دخول طلاب الصفوف الأخرى فى اليوم التالى الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر، مشددا على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات وحصر الحالات غير القادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .



من جانبه ،استعرض حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجها الشكر للمحافظ لتقديمه كافة أوجه الدعم للعملية التعليمية، وحل كافة المعوقات، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال مليون ونصف المليون طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة ، لافتا إلى أنه تم تنفيذ جميع توجيهات المحافظ قبل بدء العام الدراسى وبشكل خاص فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب.

