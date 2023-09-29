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اختيار "الوكيل" أول عضو مصرى بالمجموعة الاستشارية للطاقة النووية بالوكالة الدولية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:25 م
اختيار "الوكيل" أول عضو مصرى بالمجموعة الاستشارية للطاقة النووية بالوكالة الدولية الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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اختارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية كأول  شخصية مصرية  ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE))للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وتهدف المجموعة الاستشارية إلى تقديم المشورة الفنية لمدير عام الوكالة الدولية رافائيل ماريانو جروسي - لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية المعنية ببرامج الطاقة النووية، بما فيها دورة الوقود النووي والعلوم النووية، وتعميق الشراكة القائمة بين الوكالة والدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.

 

والجدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية أنشئت عام 2000، وتتألف حاليا من 19 خبيرا من الدول الأعضاء رفيعي المستوى من عدة دول رائدة في مجال الطاقة النووية من ضمنها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان، كوريا، فرنسا، بريطانيا، السويد، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية هي مصر والأردن والإمارات. وتضمن المجموعة لأول مرة أحد الخبراء من مصر يبرهن على الخبرات والكفاءات التي تتميز بها مصر في المجال النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

 

وهذه المجموعة تعقد اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.


الكهرباء

الطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية



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