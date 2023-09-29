اليوم السابع
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إنطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للتكليف والامتياز والممارس العام بنقابة الأطباء

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:55 ص
إنطلاق فعاليات المؤتمر التاسع للتكليف والامتياز والممارس العام بنقابة الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة الأطباء، منذ قليل، إنطلاق فعاليات تاسع مؤتمراتها المعنى بأطباء الأمتياز، أطباء التكليف والممارسين العموم، المهتم بتعليم الطبيب الذى لا يزال في بداية حياته العملية، وأهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها،  وأشارت إلى أن ذلك بعد نجاح النسخ الثماني السابقة من المؤتمر، واستكمالا لدور النقابة فى رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية لهم، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى غدا السبت.

 

وأشارت إلى انعقاد المؤتمر هذا العام يأتى بعد توقفه ثلاثة سنوات بسبب اجراءات الكوفيد19، موضحه أن المؤتمر يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز -المنتهين منه أو المقبلين عليه- لتثقيفهم عما سيواجهونه من حالات طبية وطرق التعامل الصحيحة معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية، بالإضافة إلى تعريف الطبيب تعريفا موجزا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التى يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل مصر.

 

كذلك يتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيا حتى يحد من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظل انتشار الكثير من الأمراض المعدية نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية، وأضافت: وفي وقت أصبحت الحماية القضائية للطبيب لا تقل أهمية عن الحماية الصحية، فلم يعد للطبيب فيه بد من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولا ثم تأمين نفسه قضائيا، لذا فهناك محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة وقانون المسؤولية الطبية.


نقابة الاطباء

اطباء التكليف

اطباء الامتياز

مؤتمر اطباء التكليف

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