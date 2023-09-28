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نقابة الأطباء تعلن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفى 13 أكتوبر المقبل

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:16 م
نقابة الأطباء تعلن أماكن المقرات الانتخابية للتجديد النصفى 13 أكتوبر المقبل نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 26 محافظة، والمقرر لها فى يوم الجمعة  13 أكتوبر 2023.

 

وأوضحت اللجنة، أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، ودعت النقابة جميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة ، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2022، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى.

 

وتستعد النقابة العامة للأطباء، لإجراء عمليات التصويت فى انتخابات التجديد النصفى علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.


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