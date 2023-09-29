اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:21 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمدينة  بني سويف.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى سامي.م.م 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، واحمد.م.ص 36 سنة،  مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد.ا.ا 58 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، واحمد.ق.ا 62 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد.م.م 42 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، وعبد العزيز.ر.ع 22 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن.
 
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

الصحراوي الشرقى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة