إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بمدينة بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى سامي.م.م 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، واحمد.م.ص 36 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد.ا.ا 58 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، واحمد.ق.ا 62 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد.م.م 42 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، وعبد العزيز.ر.ع 22 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن.