إزاحة الرمال من محيط مدرستين بوسط سيناء استعدادا للعام الدراسى

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من إزاحة الرمال المتحركة حول أسوار ومنشأت المدارس، وتهيئتها لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقته بمدارس وسط سيناء السبت، وعددها 75 مدرسة مقررا ان تستقبل 5430 طالبا.

قال "سعد خليل بغدادى"رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لجميع المدارس بنطاق المركز والمدينة، وإزالة الكثبان الرملية المتجمعة بمدرستي جبل الحلال الابتدائيه و الاعداديه بقرية الغردقة، بواسطة الحملة الميكانيكية ومعدات ولودر مجلس المدينة، التى انتهت من رفع وإزالة الرمال المتحركة بعد ان تسببت فى حدوث اغلاق كامل داخل المدرستين نتيجة التقلبات الجوية وطبيعة المناخ بالمنطقة.

اضاف ان كافة المدارس بنطاق المركز والمدينة فى حالة جاهزية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة ببعض المدارس ، ويجري تكثيف أعمال حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة أي إشغالات بمحيط المدارس والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة.

اضاف انه تم توجيه رؤساء القرى لمتابعة المدارس كل فى نطاقه والتنسيق لتلبية احتياجاتها العاجلة من الخدمات والوقوف على سير العمل فيها، وتوجيه مديري القطاعات الخدمية بتوفير الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء بكافة المدارس، والتأكيد علي استمرار أعمال النظافة ورفع وإزالة كافة الاشغالات بمحيط المدارس مع تمهيد الشوارع المحيطة بها لسهولة الوصول إليها.

اشار رئيس مركز ومدينة الحسن بوسط سيناء إلى أنه أعيد فتح طريق الحسنة / المنبطح بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التغيرات المناخية الحالية وسرعة حركة الرياح، وتم تمشيط الطريق بالكامل، ورفع كميات الرمال المتجمعة علي مساره و عودة الحركة المرورية عليه بطريقة طبيعية وآمنة .

وقال انه يستعد مركز ومدينة الحسنة لاستقبال فرق الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ابتداء من يوم الأحد القادم ولمدة 4 ايام، بالتعاون والتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة ومديرية الصحة والسكان بشمال سيناء والإدارة الصحية بالحسنة، لافتا ان التطعيم من خلال فرق ثابتة ستتواجد في مكاتب الصحة والوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة بالإضافة إلى فرق متحركة ستتواجد في الميادين والتجمعات بجوار المساجد ومن منزل إلى منزل، والتطعيم بالمجان، وليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين بالفم للأطفال من سن يوم حتي 10 سنوات.