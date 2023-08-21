مشايخ قبائل وسط سيناء يشيدون بدور الدولة فى مشروعات التنمية والأعمار.. صور

عقد مشايخ القبائل والعائلات بمناطق وسط سيناء اليوم اجتماعا، بمقر مجلس مدينة الحسنة، بحضور سعد بغدادى رئيس مجلس مدينة الحسنة، والشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء ورموز وقيادات مجتمعية.

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء، إنه تم التأكيد على دور قيادات المجتمع المحلى فى مساندة جهود الدولة فى تنفيذ خطط ومشروعات التنمية والإعمار.

وأضاف أن الاجتماع يأتى فى إطار خطة الدولة فى تنمية سيناء، ومشاركة أهالى وشيوخ عواقل سيناء فى التنمية، ولرد الجميل للقيادة السياسية على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع أن مشايخ وعواقل القبائل العربية بوسط سيناء خلال اجتماعهم اليوم بمدينه الحسنة، جددوا العهد على دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية أخرى، وأرسلوا ببرقية نصها "دعم وتأييد من مشايخ وسط سيناء - برقية مبايعة.. نحن اليوم المجلس الأعلى للقبائل بوسط سيناء بمدينة الحسنة أرض الصمود والتحدى بكل الحب نؤيد ونبايع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لفترة قادمه لاستكمال ما تحقق من انجازات يشهد بها الجميع ونشيد بما تحقق على أرض سيناء من نقلة توعية حضارية وتنميه شاملة مستدامة من أجل أن تنعم الأجيال القادمة بالأمن والأمان ونوجه تحية إلى دماء الشهداء البواسل الذين سالت على أرض سيناء الطاهرة.. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".