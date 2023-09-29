وقال سينكيفيتش - فى منشور عبر تطبيق تليجرام نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية - إن "النيران اشتعلت فى العشب الجاف هناك، ثم تم إخماد الحريق بعد ذلك"، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.