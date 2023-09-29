أسعار الشنط المدرسية فى معرض "أهلا مدارس" بإمبابة.. تبدأ من 75 جنيها

كتبت - مرام محمد

يتيح معرض " أهلا مدارس " بشارع المطار في حي إمبابة، والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية، كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد.

رصد "اليوم السابع" خلال جولة له بالمعرض، أسعار الشنط المدرسية، حيث شهدت تخفيضات وصلت لـ50% على بعض الأنواع، وذلك على النحو التالي:

-شنطة الحضانة يتراوح سعرها ما بين 75 جنيها و100 جنيه.

-شنطة مدرسة للمرحلة الابتدائية يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و 200 جنيه.

-شنطة مدرسة للمرحلة الإعدادية والثانوية يتراوح سعرها ما بين 250 جنيها و400 جنيه.

-شنطة المدرسة تروللي المصري يتراوح سعرها ما بين 250 جنيها و300 جنيه.

-شنطة المدرسة التروللي المستوردة 3 قطع بـ550 جنيها.

-شنطة المدرسة المستوردة 3 قطع بـ450 جنيها.

ويطرح أحد العارضين بمعرض "أهلا مدارس" في إمبابة الشنط المدرسية بالأسعار التالية:

-شنطة حضانة بـ150 جنيها بدلا من 300 جنيها.

-شنطة مدرسة بـ185 جنيها بدلا من 380 جنيها.

-شنطة مدرسة مستوردة بـ250 جنيها بدلا من 500 جنيه.

-شنطة لاب مستوردة بـ200 جنيه بدلا من 400 جنيه.

-شنطة تروللي سفر صغيرة بـ550 جنيها بدلا من 1100 جنيه.

-شنطة سفر تروللي وسط بـ700 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

-شنطة سفر تروللي حجم كبير بـ750 جنيها بدلا من 1500 جنيه.

-شنطة كروس بـ125 جنيها بدلا من 250 جنيها.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.