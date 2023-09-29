"آثار الإسكندرية": رفع 10 أطنان مخلفات زراعية من "كوم الناضورة" و"صهريج بن بطوطة"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية ، رفع 10 أطنان مخلفات زراعية من منطقة أثار كوم الناضورة وصهريج بن بطوطة الأثري بالإسكندرية.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن أعمال التطوير جاءت بالتنسيق مع المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك لرفع المخلفات الزراعية بمنطقة آثار كوم الناضورة .

حيث تم رفع حوالى 10 أطنان مخلفات زارعية وتم الاتفاق علي استمرار الأعمال طوال الأسبوع القادم حتي يتم رفع كافة المخلفات الزراعية بالمنطقة ومحيطها.

تعد منطقة "كوم الناضورة " الأثرية من أهم الآثار الإسلامية فى محافظة الإسكندرية، والتى من المقرر افتتاحها قريبا لتكون مزار للجمهور ومزار سياحى هام على خريطة الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية.

وتقع منطقة "كوم الناضورة" الأثرية فى محيط منطقة المنشية بحى الجمرك، و المسجلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2375 لسنة 1996، وأطلق عليها اسم "الناضورة"، حيث كان تل الناضورة أحد أهم التلال بمدينة الإسكندرية فى نهاية العصر العثمانى.