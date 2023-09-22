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آثار الإسكندرية: أعمال تطوير وترميم لـ 10 مناطق أثرية على مستوى المحافظة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:00 ص
آثار الإسكندرية: أعمال تطوير وترميم لـ 10 مناطق أثرية على مستوى المحافظة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إن وزارة السياحة والآثار قامت بأعمال تطوير لـ10 مناطق أثرية بمحافظة الإسكندرية من المناطق الأثرية الإسلامية، القبطية واليهودية، فى إطار اهتمام الوزارة بالمناطق الأثرية.
 
واضاف محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الاعلى للآثار والممثل فى قطاع الآثار الإسلامى والقبطى واليهودى، يقوم بأعمال تطوير لـ 10 مناطق أثرية، ومن تلك المناطق التى يتم اعمال صيانة وترميم منها من تم الانتهاء منه وهناك مناطق أخرى تتم الأعمال بها بكل من قلعة قايتياى، ومحكمة الحقانية، ومسرح سيد درويش، ومنطقة دير مارمينا، طاحونه المنتزة، وقصر السلاملك، والمتحف اليونانى الرومانى الذى سوف يتم افتتاحه قريبا، وايضا المعبد اليهودى الذى تم افتتاحه فى 2020.
 
وأشار مدير عام اثار الإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية تضم على أرضها عدد 60 موقع أثرى إسلامية وقبطية ويهودية، جميعها مسجلة فى تعداد وزارة السياحة والآثار، ومنها مناطق آثار إسلامية، إلى جانب أكبر منطقة أثرية قبطية فى العالم وهى دير مارمينا الأثرى، والذى يتم فيها أعمال تطوير وتجهيز اماكن للزائرين، وكذلك إتمام أعمال المرحلة الأولى من الترميم من مسرح سيد درويش.

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