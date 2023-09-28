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10 معلومات عن مشروع معالجة الصرف الصحي فى برج العرب بالإسكندرية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:22 م
10 معلومات عن مشروع معالجة الصرف الصحي فى برج العرب بالإسكندرية محافظة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يعتبر مشروع معالجة الصرف الصحى والصناعى بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية من اهم المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة لصالح المواطن ويقدم “ اليوم السابع " 10 معلومات عن المشروع .

1- يأتي المشروع لإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى ببرج العرب بنظام برك الأكسدة

 

2- يشمل المشروع خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5 .

3- خط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم .

4- إنشاء 6 أحواض برك أكسدة (3 صرف صناعى ، 3 صرف سكنى) وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس .

5- إعادة تأهيل 18 حوض بمحطة المعالجة منهم 9 أحواض سكنى و9 صناعى .

6- إعادة تأهيل جميع المبانى الإدارية القائمة والتركيبات الميكانيكية والكهربائية .

7- تكلفة المشروع 436 مليون جنيه 

8 - تم الانتهاء من المشروع فى عام 2022

9-المشروع يخدم المواطنين قطاع غرب الإسكندرية 

10- يعتبر من اهم المشروعات الهاصة بالصرف الصحى بالإسكندرية 

 

 


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