10 معلومات عن مشروع معالجة الصرف الصحي فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر مشروع معالجة الصرف الصحى والصناعى بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية من اهم المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة لصالح المواطن ويقدم “ اليوم السابع " 10 معلومات عن المشروع .

1- يأتي المشروع لإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى ببرج العرب بنظام برك الأكسدة

2- يشمل المشروع خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5 .

3- خط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم .

4- إنشاء 6 أحواض برك أكسدة (3 صرف صناعى ، 3 صرف سكنى) وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس .

5- إعادة تأهيل 18 حوض بمحطة المعالجة منهم 9 أحواض سكنى و9 صناعى .

6- إعادة تأهيل جميع المبانى الإدارية القائمة والتركيبات الميكانيكية والكهربائية .

7- تكلفة المشروع 436 مليون جنيه

8 - تم الانتهاء من المشروع فى عام 2022

9-المشروع يخدم المواطنين قطاع غرب الإسكندرية

10- يعتبر من اهم المشروعات الهاصة بالصرف الصحى بالإسكندرية