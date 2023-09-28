ميناء جرجوب بمحافظة مطروح الأقرب لأوروبا ويوفر 30 ألف فرصة عمل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر مشروع ميناء جرجوب، الذى يقع علي بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة، وتم التوقيع في مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي في أكتوبر 2015، ومشروع الميناء ومدينة جرجوب ينتهى في غضون 10 سنوات والتكلفة الإجمالية 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، تكلفت المرحلة الأولى 2 مليار جنيه.

من المُنتظر أن يضع المشروع القومى لميناء جرجوب، محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وهو ضمن خطه تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر ومن المتوقع تسكين 40 مليون مصرى فى العقود الأربعة المقبلة على مدار "40 عاما".

وتتضمن الخطة: إنشاء مدينة العلمين الجديدة و15 مدينة جديدة على غرارها - وإنشاء منطقة اقتصادية ولوچيستية بميناء جروب - إنشاء مدينة رأس الحكمة على الطراز العالمى - استصلاح أكثر من ربع مليون فدان، كما يوفر مشروع الميناء فقط حوالى 30 ألف فرصة عمل وتعتبر ميناء جرجوب هى الأقرب لسواحل أوروبا ، وتربط قارة أوروبا بافريقيا.

تمويل مشروع ميناء جرجوب بنظام B.o.T وتبلغ حصة مصر في الميناء 51% ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه تحالف 16 شركة عالمية.

يضم المشروع إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله ، ومنطقه اقتصاديه وصناعيه لوجيستيه سكنية و مدينة سياحية عالمية و مركز اقتصادي على مساحة حوالي 54 كم ، ومدارس وملاعب ومراكز استشفاء .

بدأ العمل بالميناء بالتوازي مع إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة عالمية، بهدف إنشاء مدينة سياحية عالمية بقدرات تأمينية عالية ومركز اقتصادي على مساحة 54 كم، وأن المدينة الجديدة طِبقًا للمخطط تستوعب أكثر من 25 ألف فرصة عمل بعد انتهاء العمل بها لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة المصرية.