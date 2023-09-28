ممارسة الرياضة والنوم الكافي أول طرق الوقاية من الزهايمر

كتبت فاطمة خليل

كشف تقرير دولى أن الصين لديها أكبر عدد من مرضى الزهايمر على مستوى العالم، ويؤثر المرض الآن على الناس في الصين في سن أصغر، حيث أن 21.3% من المرضى تقل أعمارهم عن 60 عاما، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".ويدعو التقرير إلى الفحص والتشخيص المبكر، حيث لم يتم فحص أكثر من 60% من المرضى بعد.

وأوصى التقرير بالوقاية من خلال نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة الرياضة والنوم الكافي، حيث لا يوجد حاليًا دواء محدد لهذا المرض.

مرض الزهايمر هو النوع الأكثر شيوعا من الخرف ويصيب في الغالب الأشخاص في سن الشيخوخة ومع ذلك، في الصين، يحدث المرض أيضًا في سن أصغر بشكل متزايد.

ووفقا لتقرير بعنوان "مرضى الزهايمر يطالبون بتقرير متعمق" صدر في بكين، فإن حوالي 15.07 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق في الصين مصابون بالخرف، منهم 9.83 مليون مصاب بمرض الزهايمر.

ومع تسارع شيخوخة السكان، أظهرت البيانات أن أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر لأول مرة كان في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 79 عاما، وهو ما يمثل 62.1 % من إجمالي السكان، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز.

ومع ذلك، فإن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا يمثلون 21.3 %، وهي نسبة أعلى من المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة المبلغ عنها دوليًا، والتي تتراوح بين 5% إلى 10% .

ووفقا للتقرير، فإن أكثر من 60% من مرضى الزهايمر لم يتم فحصهم بعد، مع 12.8% غير مدركين للحاجة إلى الفحص.

علاوة على ذلك، فإن التحدي العالمي المتمثل في التعامل مع مرض الزهايمر كبير، ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد دواء محدد للمرض والوقاية هي وسيلة فعالة للتعامل مع المرض.

واقترح أيضًا على الناس أن يتبعوا أسلوب حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة والنوم الكافي الذي يمكن أن يزيد من الوقاية من مرض الزهايمر.