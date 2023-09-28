ملك البحرين يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتجذرة مع السعودية

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أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم فى فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقباله، فى قصر الصخير، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ونقل الأمير فيصل بن فرحان إلى ملك البحرين تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.



ورحب الملك حمد بن عيسى، بوزير الخارجية السعودي، وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودي، وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودى بالمزيد من الرخاء والتطور، بالإضافة إلى شكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي.



كما نوه ملك البحرين بالجهود المخلصة التى يبذلها مجلس التنسيق السعودى البحرينى برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائى لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين.



كما أشاد الملك حمد بن عيسى بالدور الريادى الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين فى خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي، عن خالص شكره وتقديره لملك البحرين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بجهوده لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية.



من ناحية أخرى، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوية متجذرة اتسمت عبر محطاتها التاريخية بمتانتها وتطورها وتعززت اليوم فى ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم فى فتح آفاق أرحب نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين.



ونوه الأمير سلمان بن حمد، لدى لقائه بقصر الرفاع اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية السعودي، بالمتابعة المستمرة والجهود الطيبة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية فى الدفع بمجالات التعاون الثنائى باتجاه المزيد من التطور، لافتًا إلى أن التكامل البحرينى السعودى يزداد تناميًا تدعمه الاتفاقيات الثنائية المتبادلة فى مختلف المجالات والدور الهام الذى يضطلع به مجلس التنسيق السعودى البحرينى بما يدعم تحقيق الأهداف المنشودة.



ونقل الأمير فيصل بن فرحان إلى ولى العهد البحرينى تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه الأمير سلمان بن حمد بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها دوام التقدم والرفعة، وشكره وتقديره على ما أبدياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعازيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي.



وأشاد ولى العهد البحريني، بالدور الريادى الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين فى خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، متمنيًا لها المزيد من التقدم والرفعة.



من جهته، أشاد وزير الخارجية السعودى بدور ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء فى تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتطوير آفاق التعاون والتنسيق الثنائى فى مختلف المجالات.