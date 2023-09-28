وأفادت مصادر بخدمة الإنقاذ فى براتيسلافا- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- بأن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما لقي مصرعه، ونقل 4 أشخاص إلى المستشفيات بعد إصابتهم بجروح في الحادث.

من جانبه.. قال المتحدث باسم الشرطة ميشال زيف، إن أفراد الأمن توجهوا إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات تفيد بوقوع إطلاق نار، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة أطلقت النار على شخص واحد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.