مطلقا مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية.. بلينكن يعزف الجيتار ويغنى.. فيديو

وكالات

ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقطع فيديو خلال إطلاقه مبادرة تحت اسم "دبلوماسية الموسيقى العالمية"، وهو يعزف على آلة الغيتار ويغني.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن، أطلق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية، لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة.

ونشر وزير الخارجية على حسابه الرسمي في موقع "إكس"وهو يعزف الجيتار ويغني.

وأعلن عن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونجوم في الموسيقى، والفن عموما.