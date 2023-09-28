اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مطلقا مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية.. بلينكن يعزف الجيتار ويغنى.. فيديو

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:20 ص
مطلقا مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية.. بلينكن يعزف الجيتار ويغنى.. فيديو وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقطع فيديو خلال إطلاقه مبادرة تحت اسم "دبلوماسية الموسيقى العالمية"، وهو يعزف على آلة الغيتار ويغني.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن، أطلق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية، لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة.

ونشر وزير الخارجية على حسابه الرسمي في موقع "إكس"وهو يعزف الجيتار ويغني.

وأعلن عن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونجوم في الموسيقى، والفن عموما.

 

 


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الخارجية الامريكية

انتونى بلينكن

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