مدير الوكالة الأمريكية فى مصر يتفقد محطة إسنا للفرز والتعبئة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز، في ختام زيارته لمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، مقر محطة إسنا للفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية، حيث شهد عملية تصنيف وفرز وتعبئة التمور داخل محطه اسنا للفرز والتعبئة وتجهيزها للتصدير للخارج، وأعرب عن سعادته بالإنتاج المتميز للمحطة، وذلك نتيجة لتدريبات مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدة الفنية والمساهمة العينية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، أن المشروع قدم منحة عينية للمحطة بمبلغ إجمالي قدره 2,738,361 جنيه مصري ،من أجل تحسين وتطوير قدرة المحطة لخدمة 1500 من صغار مزارعي الطماطم، والعنب، والتمور، والمانجو، مشيراً إلى أن معدات المنح العينية، شملت تقديم الجدران الجاهزة لبناء مستودع لأدوات التعبئة ومنطقة استلام المنتجات، ورافعة شوكية كهربائية، وسيور لنقل المنتجات داخل المحطة لينم فرزها، ونظام تبريد (سلسلة تبريد)، وآلة تفريغ/فاكيوم لتعبئة المنتجات، وأدوات قياس جودة المنتج.

وأضاف شون جونز خلال جولته بالمحطة، أن المساعدة الفنية المستمرة للمشروع والمنحة العينية ستساهم في تطوير قدرة سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية على الاستجابة بشكل أفضل لطلب المشترين المحليين والدوليين، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطبيق نهج يحركه السوق، حيث يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى فتح المزيد من الفرص للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ويعد هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.



جانب من الجولة داخل محطة إسنا للفرز والتعبئة



جولة بمحطة إسنا للفرز والتعبئة التى تخدم 1500 من صغار المزارعين



صورة تذكارية بمحطة إسنا للفرز والتعبئة التى تخدم 1500 من صغار المزارعين



متابعة محطة إسنا للفرز والتعبئة التى تخدم 1500 من صغار المزارعين



مدير المحطة خلال جولة مسئولى وفد الوكالة الأمريكية للتنمية



مدير الوكالة الأمريكية بمصر يتفقد محطة إسنا للفرز والتعبئة



