محافظ سوهاج يسلم 65 مشروعًا تنمويًا و15 كشكًا للفئات الأولى بالرعاية

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم، الحفل الذي أقامته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، باستاد سوهاج الرياضي، لإطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي والتى يستفيد منها 2000 مستفيد على مستوي الجمهورية منهم 80 بسوهاج، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة الأورمان، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الحفل قام محافظ سوهاج ومستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة بتسليم 65 مشروعًا تنمويًا، وتسليم 15 كشك جاهز بالترخيص والسلع للفئات الأولى بالرعاية، متمنين أن تكون هذه المشروعات هي بداية جديدة وفاتحة خير للأهالي من المستفيدين بسوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج بجهود مؤسسة "حياة كريمة" والفعاليات التي تنظمها المؤسسة بمحافظة سوهاج لخدمة المواطنين، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تستهدف المواطن السوهاجي.