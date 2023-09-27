محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة ألاوقاف بسوهاج، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج .

وبدأت فعاليات الحفل أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمات للشيخ صلاح بريقي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم ، والدروس المستفادة من أحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكري العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عينا تلك المناسبات بالخير والبركات.