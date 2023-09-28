كلية العلوم بالأقصر تعلن موافقة الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالعام الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر مع بداية العام الدراسي 2023/2024، موضحاً أنه يمكن لأبناء الأقصر الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب، من خلال الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة، متمنيًا التوفيق لكل الطلاب.

وقال رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، إن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلوم جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدًا أن الكلية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 30 من سبتمبر.

وأشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.