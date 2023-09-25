مجلس جامعة الأقصر يوافق على تعيينات جديدة بكلية الطب

الأقصر – أحمد مرعى

وافق مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 55، على توزيع الدرجات التي تمت الموافقة عليها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعددهم (233) درجة؛ وذلك لسد احتياجات الجامعة من وظائف الكادر الخاص.

واعتمد المجلس تعيينات جديدة؛ طبقًا لإعلان كلية الطب لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وتضمنت التعيينات، تعيين كل من: الدكتورة علا أحمد محمود أحمد – في وظيفة مدرس – بقسم (الجراحة العامة) – كلية الطب، وتعيين الدكتور منتصر محمد حسين شرقاوي – في وظيفة مدرس – بقسم (جراحة العظام) – كلية الطب. "، والدكتورة ليلى يوسف علي يوسف – في وظيفة مدرس – بقسم (طب الأطفال)، والدكتور أحمد جادو نبيه علي – في وظيفة مدرس – بقسم (الأمراض الباطنة)، والدكتور هاني عبد الباقي محمود أحمد – في وظيفة مدرس – بقسم (الجراحة العامة)، والدكتورة مروة عبد الهادي أحمد عبد المعطي – في وظيفة مدرس – بقسم (الأمراض الباطنة) – كلية الطب.

ووافق المجلس على المقترح الخاص بتخفيض رسوم الالتحاق بدورة إعداد المدربين (TOT) التي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، كما تمت الموافقة على الاستعانة بالخبراء الأجانب بكلية الألسن، وعددهم (خبراء للتدريس بأقسام الكلية المختلفة للعام الجامعي 2023/2024م، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة المالية والإدارية لمجلة الألسن للغات والعلوم الإنسانية؛ وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية لنشر الأبحاث العلمية في مجالات " الأدب – اللغة – الترجمة – والعلوم الإنسانية ". بلغات مختلفة، ووافق المجلس على عدد من طلبات النقل المقدمة من معيدين، ومدرسين، ومدرسين مساعدين، للنقل من الجامعات الأخرى والعمل بجامعة الأقصر على ذات الدرجة الوظيفية.