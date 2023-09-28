عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ6 أكتوبر

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 417 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.