عاطلان يكشفان تفاصيل سرقة 12 هاتفا محمولا فى المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة 12 هاتف محمول بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، عن أسلوبهما في ارتكاب جرائمهما، واعترفا أمام رجال المباحث أنهما يستخدمان دراجة نارية في تتبع الضحية المستهدف سرقته، وينتهزان فرصة حديثه بالهاتف، ثم مغافلته وخطفه والهرب.

أضافا أنهما يرتكبا جرائمهما في الشوارع الهادئة لسهولة الهرب، وخشية تعرضهما لمطاردة من جانب الأهالي، وأرشد المتهمان عن بيع الهواتف لثلاثة أشخاص أصحاب فاتيرنات لبيع الهواتف، حيث يتحصلون على الهواتف بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، لعلمهم أنها مسروقة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بشراء الهواتف المسروقة، وأرشدوا عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبطهما والدراجة النارية، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب (12) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.