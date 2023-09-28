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ضبط 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك خلال حملة فى بنها

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:15 م
ضبط 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك خلال حملة فى بنها جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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قام فريق من إدارة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية ببنها، بالمرور علي أحد أماكن تجهيز المخللات والذي افتقر للشروط الصحية، وتبين أن العاملين بالمكان ليس لديهم الشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية.

 
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في بيان لها، أنه قد تم ضبط 5 أطنان مخلل مشكل غير مدون عليه أي بيانات ولا يحتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم ضبط 2 طن ملح طعام متحجر ومعرض للأتربة والشمس والأمطار وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم عمل محضر ضبط وتم عرضه علي النيابة العامة للنظر والتصرف.
 
وكشفت المديرية، أنه اشترك في الضبطية الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بالتعاون مفتشي الأغذية بإدارة بنها.
 
 
 
 

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