ضبط 4000 كيس سكر مجهول المصدر و2000 عبوة قهوة منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة برئاسة، المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين ،والتجاره الداخلية بالغربية ،حملة تموينية ،مكبرة باول طنطا ضمت ،طارق شعيب ،وخالد ذكى المفتشين بادارة الرقابة التموينية بالمديرية.

اسفرت الحملة عن ضبط 2000 عبوة قهوة ،منتهية الصلاحية باحد مخازن تعبئة المواد الغذائية ،كما تم ضبط 4000 كيس سكر حر ،غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك ،ومجهولة المصدر بغرض بيعها باسعار مرتفعة ،والتربح منها وقامت الحملة بتحرير 5 محاضر ،جنحة عدم اعلان عن الاسعار ،تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات ،واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

على جانب أخر، وخلال المرور بناحية محلة منوف مركز طنطا تم ضبط سيارة نقل تقوم بإنزال شكائر سماد مدعم داخل مخزن وعلى الفور قامت الحملة بضبط شكائر السماد المدعم الغير قابلة للتداول الحر والتي تصرف عن طريق الحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتم التحفظ عليها بالجمعيه الزراعية بمحلة منوف بعدد 42 شيكارة سماد مدعم بوزن الشيكارة 50 كجم باجمالي وزن 2 طن ومائة كيلو جرام تم تحرير محضر جنح بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.